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Meke Gölü nerede? Meke Gölü nasıl oluştu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 02:03 | Son Güncelleme

Meke Gölü’nün son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bundan tam 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu Meke Gölü oluşmuştu. Yeraltı su kaynaklarımızdan biri olan gölün kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucunda oluşan son hali üzüntüye sebep oldu.

Meke Gölü nerede? Meke Gölü nasıl oluştu?

Yeraltı kaynaklarımızdan biri olan Meke Gölü oluşumu ve son haliyle gündemde yer edindi. Tarihi bir geçmişe dayanan göl Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşmuştur. Adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alan gölün yeri, son hali gibi bilgiler merak edilir oldu. Peki Meke Gölü nerede, nasıl oluştu? Meke Gölü kurudu mu, son hali nasıl?

MEKE GÖLÜ NEREDE, KURUDU MU?

Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü adını çevrede yaşayan meke kuşlarından almıştır. Son günlerde kurumasıyla gündemde yer alan Meke Gölü hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

MEKE GÖLÜ NEREDE?

Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sindeki sapaktan 2 km içeridedir. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alır.

MEKE GÖLÜ NASIL OLUŞMUŞTUR?

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

MEKE GÖLÜ SON HALİ NASIL?

TEMA Vakfı'nın 26 yıldır gönüllü temsilcisi Musa Ceyhan, ''Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör. Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti'' şeklinde konuştu.

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.

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