Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mekke Camii’nin temeli dualarla atıldı.

Tatkavaklı Mahallesi’ne inşâ edilecek Mekke Camii’nin temeli atıldı. Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından Müftü Vekili Osman Keleş’in dua etti. Daha sonra temele ilk harç atıldı. 2650 metrekare arsa üzerine inşâ edilecek caminin tabanı 955 metrekare olacak. Cami, ilçenin ikinci büyük camii olacak. Cami kısmı ikinci katta yer alacak ve balkon kısımları ile birlikte 2500 cemaat kapasitesine sahip olacak. Mekke Camii’nin en kısa sürede bitirilerek ibadete açılması hedefleniyor.

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemal Burhan, “Maksadımız ilçe halkına daha rahat ibadet yapabilme imkânı sunmak. Bizler başlangıcını yapalım, hayırseverlerin devamını getireceğini biliyoruz” dedi.

Temel atma törenine Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



