Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

Suudi Arabistan'da yeni tip Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

Mekke şehrinde salgın tehlikesi nedeniyle 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Camilerin açılmasının ardından binlerce vatandaş camilere akın etti.

Seccadesini evden getiren vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını kıldı.

Namaz öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştiren cami görevlileri, namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi.

Suudi Arabistan, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke olarak geçiyor.



