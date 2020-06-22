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Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Suudi Arabistan’da 23 Mart’tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle 3 ay önce kapatılan camilerde sabah namazı kılındı.

Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

Suudi Arabistan'da yeni tip Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

Mekke şehrinde salgın tehlikesi nedeniyle 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Camilerin açılmasının ardından binlerce vatandaş camilere akın etti.

Seccadesini evden getiren vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını kıldı.

Namaz öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştiren cami görevlileri, namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi.

Suudi Arabistan, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke olarak geçiyor.


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