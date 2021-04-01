Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar atan bıçaklı şahıs gözaltına alındı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Ulu Camii’nde hareketli anlar yaşandı. Terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak bulunan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Mekke Polis Sözcüsü, olayın Mescid-i Haram Camisi’nin birinci katında meydana geldiğini, güvenlik güçlerinin terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan ve üzerinde silah taşıyan kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganın kimliğini açıklamadı.

(İHA)

