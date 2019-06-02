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Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 01:51 | Son Güncelleme

Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi

MEKKE (AA) - Müslümanların kutsal kenti Mekke'deki Haremi Şerif'te ramazanın 27'inci gecesi olan Kadir Gecesi, yaklaşık 3 milyon litre zemzem suyu tüketildiği belirtildi.

Mekke'deki Zemzem İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Haremi Şerif'te bulunan umreci ve ziyaretçiler Kadir Gecesi 2 milyon 833 bin litre zemzem suyu tüketti.

Açıklamada, Mescidi Haram'da 26 bin 634 zemzem termosu yerleştirildiği ve 7 milyon plastik bardak kullanıldığı kaydedildi.

Kabe'nin olduğu Mescidi Haram'da teravih ve ardından cemaatle kılınan teheccüt namazına yaklaşık iki milyon kişinin katıldığı vurgulandı.

Müslümanlar tarafından Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kabe Mekke-i Mükerreme Su Zemzem

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