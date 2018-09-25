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Mekke-Medine hızlı tren hattı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Kral Selman bin Abdülaziz, Mekke-Medine arasını yaklaşık 1 saate indirecek Harameyn Hızlı Tren projesinin açılışını yaptı

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'da Ortadoğu'nun en büyük ulaşım projelerinden sayılan hacılar ve umrecilerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak Harameyn Hızlı Tren projesi hayata geçti.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, bugün Cidde'de Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını yapan Kral Selman bin Abdülaziz, Medine bölgesine giden trene bindi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil bin Muhammed el-Amudi, kutsal topraklara yolculuk edenlere ve vatandaşlara hizmet verecek Harameyn Hızlı Tren hattının açılışını duyurmaktan onur duyduğunu belirterek, "Harameyn Hızlı Treni'nin, Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Medine olmak üzere 5 durağı bulunuyor." dedi.

- Mekke ile Medine arasını yaklaşık 1 saate indirecek

Amudi, Mekke-Medine arasındaki hattın uzunluğunun 450 kilometre olduğunu ve yılda 60 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

Sanayi bölgeleri, ekonomi şehri, havalimanı ve kent merkezlerini birbirine bağlayacak 450 kilometrelik hızlı tren hattı, kara yoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 kilometre hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine istasyonları olacak. Çadır mimarisi esas alınan istasyonlar; Mekke'de sarı, Medine yeşil, Cidde'de ise gri renkte tasarlandı.

Suudi Arabistan, geçen yıl 2 milyon 400 bine yakın hacı, 7 milyon civarında da umreciye ev sahipliği yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı tren Suudi Arabistan

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