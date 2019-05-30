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Mekke zirvesine Katar Emiri yerine başbakan katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

Mekke zirvesine Katar Emiri yerine başbakan katılıyor

DOHA (AA) - Katar, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye davet göndermesine rağmen bu ay sonunda düzenlenecek Mekke zirvelerine başbakan düzeyinde katılacağını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, bu ayın sonunda Mekke'de düzenlenmesi planlanan üç zirvede ülkesini Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin temsil edeceğini ifade etti.

Hatır, Arap, Müslüman ve uluslararası sahadaki olumlu ve aktif katılımını hiçbir zaman kaybetmeyen Katar'ın bir kez daha bölgenin yüce çıkarlarını, küçük anlaşmazlıklara tercih ettiğini belirtti.

Bölgenin içinde bulunduğu zor ve hassas şartlar ile her geçen gün tırmanan gerilim karşısında aklı selim ve sorumluluk sahibi olunmasının gerektiğine dikkati çeken Hatır, bu nedenle Katar ile birlikte akılcı ve sorumluluk duygusuyla yönetilen ülkelerin katılımının, bölge halklarının ortak güvenliği ve yüksek çıkarlarının sağlanması için ulusal ve insani bir görev addettiğini kaydetti.

Katarlı yetkililerden alınan bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Suudi Arabistan Kralı Selman'dan davet aldığı ve yarın düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmayacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman, geçen pazar KİK Olağanüstü Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e davet göndermişti. Kral Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bu olağanüstü zirvelerin ertesi günü, Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Mekke Zirve

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