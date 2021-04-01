HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar atan bıçaklı şahıs gözaltına alındı

Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar atan bıçaklı şahıs gözaltına alındı

01.04.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram Camisi’nde terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak taşıyan şahıs gözaltına alındı.Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Ulu Camii’nde hareketli anlar yaşandı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram Camisi’nde terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak taşıyan şahıs gözaltına alındı.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Ulu Camii’nde hareketli anlar yaşandı. Terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak bulunan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Mekke Polis Sözcüsü, olayın Mescid-i Haram Camisi’nin birinci katında meydana geldiğini, güvenlik güçlerinin terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan ve üzerinde silah taşıyan kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
Olayda ölen ya da yaralana olmazken, polis saldırganın kimliğini açıklamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

RTÜK Başkanı Şahin canlı yayında soruları yanıtladı

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.