HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mekke’de pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Mekke’de pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Al-Kaakiyah bölgesindeki yem pazarına yıldırım düştü.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Al-Kaakiyah bölgesindeki yem pazarına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Pazar yerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Mekke’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeni ile oluşabilecek sellere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahreden haber! İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kum fırtınasında neler yapılmalı? AFAD açıkladı
Kum fırtınasında neler yapılmalı?
Pınar'ı katletmişti! İşte katil Cemal Metin Avcı'nın eşine ödeyeceği tazminat
Pınar'ı katletmişti! İşte eşine ödeyeceği tazminat
Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronadan hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.