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"Mekke'nin Fethi", İstanbul'un bütün ilçelerinde coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:53 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) geleneksel olarak kutlanan "Mekke'nin Fethi" programı, İstanbul'un bütün ilçelerinde coşkuyla kutlandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) geleneksel olarak kutlanan "Mekke'nin Fethi" programı, İstanbul'un bütün ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

Gaziosmapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mekke'nin Fethi programında, tiyatro gösterisi, ezgi ve şiirler okunarak, Umre ve Kudüs'e ziyaret bileti hediye edildi.

Ayrıca AGD'nin Türkiye genelinde düzenlediği Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nın sonuçları da açıklanarak, kazananlara hediyeleri takdim edildi.

Burada konuşan AGD Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Mehmet Koç, "AGD mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması mücadelesinde bulunmaktayız. Biz, yılbaşında bize hediye getiren Noel babaya değil, miraçta 5 vakit namaz getiren Peygamberimiz'i unutmuyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde üniversitelerde her kesimden gence ulaşmak ve İslam'ın temel değerlerini anlatmak için bütün güçleriyle çalıştıklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hanımefendilere yönelik haftalık sohbetlerimiz tüm ülke genelinde bine yakın noktalarda devam etmektedir. Yetişkinlere yönelik ülke genelinde haftalık Şuur Derslerimiz de sürülmektedir. Ayrıca yayın alanında AGD, Genç İstikbal Dergimiz ve Keşif Dergisi en güzel şeklinde okuyucusuyla buluşmaya devam etmektedir. Biz tüm içtenliğimizle inanıyoruz ki Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek gençlik kadrolarının harmanlandığı yerdir. Dicle kenarındaki kuzulara kol kanat germek için, çorbasını komşuyla paylaşmak için, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı hak ve adalet ekseninde bir ve bütün tutmak için çalışmalarımız devam edecektir."

Mekke'nin Fethi programına, Gaziosmapaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda misafir katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mekke'nin Fethi agd AGD-MGV istanbul

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