Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

Mekke'nin fethinin 1388'inci yılı dolayısıyla Adana ve Mersin'de programlar düzenlendi.

Adana'da, Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

Günün önemini anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi sunuldu.

AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, 31 Aralık akşamını, yıllardır Mekke'nin fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını söyledi.

Bugün Miladi takvimle yılın son saatlerinin yaşanıldığını ifade eden Beyaz, "Bu dik duruşunuz ve ortaya koymuş olduğunuz tavrın manasını özümsemeden Mekke'nin fethini anlayamayız. Biz bu programları düzenlerken fethin miladi ya da hicri yıl dönümünü konuşmadan ziyade, fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Çünkü bizim için fetih, 70 küsur yaşına gelmesine rağmen bir tekerlekli sandalyeyle, bir sabah namazı çıkışı zalimlerin füzeleriyle şehadet şerbetini kana kana içen Şeyh Ahmed Yasin'in siyonizme karşı vermiş olduğu mücadelenin adıdır." şeklinde konuştu.