Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te kutlama programları düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bursa Şubesi'nce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen yıl dönümü etkinliği Muhammed Amedoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte konuşan AGD Bursa Şubesi Başkanı Yakup Çetin, İslam ümmetine ve insanlığa ait dertler taşıdıklarını söyledi. Dünyanın güç ve imtiyazı hak sebebi sayan anlayış tarafından karıştırıldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın kanı akıyor. Milyonlarca çocuk en basit ilaçları bulamadığı için çok ufak mikrobik hastalıklardan dolayı, temiz su bulamadıkları için veya açlıktan ölüyor. Bunu hepimiz çok acı tecrübelerle seyrediyoruz. Hazreti Muhammed, fetih zamanı Mekke'ye girdiğinde İslam ordularına saldırmayan hiç kimsenin canına kastedilmemesini, eve kapananlara ve silahını çıkarmayanlara, kadınlara ve çocuklara ve ekili tarlalara dokunulmamasını emrediyor.

Bir işgal değil, fetih gerçekleşiyor. Aslında toprakların değil, yüreklerin fethedildiğini burada görebiliyoruz." Şiir dinletisi, mehteran ve sinevizyon gösterilerinin sunulduğu etkinlikte çekiliş ve ödül töreni yapıldı. - Çanakkale Çanakkale'deki program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çanakkale Şube Başkanı Muhammet Sezgin, Diyanet İşleri Uzmanı ve Yazar Mustafa Soykök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mehteran gösterisi sunulup şiir dinletisi gerçekleştirildi. AGD Çanakkale Şubesi Başkanı Muhammet Sezgin, yaptığı konuşmada, ilk günden beri geleneksel olarak kutladıkları Mekke'nin fethi programını bu yıl da 81 ilde 600'e yakın noktada gerçekleştirdiklerini söyledi. Programın sonunda sinevizyon gösterisi yapılıp umre çekilişi gerçekleştirildi. - Eskişehir Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi tarafından bir davet salonunda kutlama programı düzenlendi.

Törende konuşan AGD Şube Başkanı Muhammet Mücahit Demiralp, AGD'nin kurulduğu günden beri, bilgili, inançlı, şuurlu ve çalışkan nesil yetiştirmenin gayretiyle Türkiye'nin dört bir yanında ter akıttıklarını söyledi. Demiralp, zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, ahlaki değerlerden yoksun bilimi, paylaşmayı zarar kabul eden iktisadi tavırları, insanları önemsemeyen teknolojiyi, haksızlıklara karşı ses çıkarmayan din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler gördüklerini kaydetti. - Balıkesir AGD Balıkesir Şubesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğe katılan AGD ve Milli Gençlik Vakfı Genel (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, yaptığı konuşmada, aralık ayının İslam ve Türk tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir ay olduğunu söyledi. Turhan, 22 Aralık'ın Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "22 Aralık, 104'üncü yılını geride bıraktığımız Sarıkamış cihadının yıl dönümü. İstiklalimizin sembolü İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da vefatının yıl dönümü bu ay içinde gerçekleşti. 28 Aralık 1514 ise Mescid-i Aksa'nın dönemin Osmanlı Padişahı Sinan Paşa tarafından tekrar fethedildiği tarihtir." diye konuştu.

Yılbaşı kutlamalarına karşı olduklarını ifade eden Turhan, Türkiye'nin, birçok ülkenin nüfusundan daha fazla genç nüfusa sahip olduğunu dile getirdi. Turhan, şunları kaydetti: "Ne yazık ki bu gece gençlerimizin yanlışa düşürülmesi için müsait bir gece. Birçok gencimiz bu gece alkolle tanışıyor. Birçok gencimiz ilk kez haramla tanışıyor, madde bağımlısı hale getiriliyor. Bizim tepkimiz bunlara. Biz yıllardır Mekke'nin fethi programını yaparız. Özellikle son bir haftadır bazı tepkilerle yoğun bir şekilde karşı karşıyayız. Diyorlar ki Mekke'nin fethi 31 Aralık'ta değil, 10 Ocak'ta yapıldı. Yani bunlar 'Tarihi bilmiyorlar.' diyorlar ve ayrıca bir kısmı da şunu söylüyor: Mekke'nin fethi Mekke'de bile kutlanmıyor, bizim ülkemizde niye kutlanıyor? Ben buradan sesleniyorum onlara: Biz tarihin vaktini ezberleyen değil, tarih yazan ecdadın torunlarıyız. Biz Mekke'nin fethinin ne zaman yapıldığının, hangi ruhla yapıldığının farkındayız." Programda mehteran ve sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi, Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni ve umre çekilişi yapıldı.