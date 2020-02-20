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Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

Meksika hükümeti 2006 yılında meydana gelen maden patlaması sonucu göçük altında kalan madencilerin cesetlerine ulaşmak için yeniden çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Madenin işletme hakkını elinde bulunduran Grupo Mexico adlı şirketin ruhsatı devlete iade etmesinin ardından Çalışma Bakanı Luisa MAria Alcalde basın toplantısı sırasında Pasta de Conchos madenine ulaşmak için yeni bir yol belirlediklerini ve arama çalışmalarına ekim ayında tekrar başlamayı planladıklarını belirtti.

Bakan uzmanların madendeki su ve gaz seviyelerinin de düştüğünü tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının güvenle yapılabileceğini vurguladı.

Grupo Mexico'dan yapılan yazılı açıklamada ise devletin arama çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını ve ailelerin huzur bulabilmesini dilediklerini belirtti. Şirket daha önce de olayın talihsiz bir kaza olduğunu ve kurban yakınlarına tazminat ödendiğini açıklamıştı.

19 Şubat 2006 yılında ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletinde metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 65 kişi çöken madende kalarak hayatını kaybetmişti. Arama çalışmalarında sadece iki kişinin cansız bedenine ulaşılabilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Meksika maden kazası 14 yıl

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