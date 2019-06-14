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Meksika 68 sınır geçiş noktasında kontrolleri artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:00 | Son Güncelleme

Meksika 68 sınır geçiş noktasında kontrolleri artırıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'da kontrollerin yetersiz olduğu 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağı bildirildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin güney sınırındaki düzinelerce geçiş noktasında kontrollerin yetersiz olduğunu ve yetkililerin yasa dışı göçmen akışının önüne geçmek için bu noktalarda kontrolleri ve güvenlik önlemlerini artıracağını belirtti.

Kontrollerin gevşek olduğu 68 sınır geçiş noktası tespit ettiklerini dile getiren Lopez Obrador bu durumu düzeltme sözü verdi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin yanı sıra 825 göçmenlik danışmanı ve 200 sosyal yardım yetkilisinin salı günü güney sınırında görevlendirilmeye hazır olacağını söyledi.

Bakan Ebrard ayrıca, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu, Meksika'ya göçü kontrol altına alma ve insan kaçakçılığıyla mücadelede yardımcı olmaya çağırdı.

Ebrard, geçen hafta, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

Lopez Obrador tarafından, ülkede federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor.

- Trump'tan Meksika'ya "göçmen vergisi" tehdidi

ABD yönetimi, geçen ayın sonunda, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, daha sonra anlaşmaya varan taraflar bu adımdan kaçınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Andrés Manuel López Obrador Meksika

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