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Meksika, ABD ile uyuşturucu kartelleri meselesini görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:05 | Son Güncelleme

Meksika, ABD ile uyuşturucu kartelleri meselesini görüşecek

Meksika yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri yönündeki açıklamasının ardından, ABD Adalet Bakanlığıyla görüşme yapacaklarını açıkladı.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Adalet Bakanlığıyla önümüzdeki hafta bir araya geleceklerini belirtti.

"Hükümetin duruşu, komşusuyla işbirliği yapmaktır" diyen Ebrard, Trump'ın açıklamalarının ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ABD Dışişleri Bakanlığıyla temas kurulması için talimat verdiğini söyledi.

Ebrard, öte yandan 5 Kasım 2019'da Meksika'da ABD'li Mormon ailelerin uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmesi davasının her iki ülkenin de ortak mevzusu olduğunu ve adli makamları tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

Lopez Obrador da günlük basın toplantısında, konuya ilişkin, ABD'nin Meksika'nın egemenlik haklarına saygı duyacağını, Meksika'nın da aynı şekilde davranacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, salı günü gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini 'terör grubu' olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ABD ve Meksika Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard

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