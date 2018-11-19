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Meksika-ABD sınırında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grubun Meksika-ABD sınırına ulaşmasıyla bölgede gerginlik arttı

Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşanıyor.

BBC'nin haberine göre, çok sayıda göçmenin Meksika'nın kuzeybatısında yer alan Tijuana kentine gelmesi nedeniyle kent halkı protesto düzenledi.

Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana'yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini sokaklara döküldü. Göçmenlerin gelişini protesto eden halk "Onlar istilacı", "Onlar silahlı", "Gidin buradan!" şeklinde slogan attı.

ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısını ve güvenliği artırdı.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, kente gelecek göçmen sayısının gelecek haftalarda on binlere ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, kentin bu kadar göçmen için hazırlıklı olmadığını söyledi.

Gastelum'un açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullandı.

ABD'li gümrük yetkilileri, günde en fazla 100 mültecinin başvuru işlemini değerlendirdiği için göçmenlerin kentte aylarca bekleyebileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

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göçmen Orta Amerika

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