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Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Yeni bir hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika'da kalmaya devam ettikleri için Oscar'ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Avalos'un, yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria'yı arama-kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından Oscar ve Valeria'nın cansız bedenlerine, Puerto Mexico köprüsünün 500 kilometre uzağında ulaşıldı.

Valeria'nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak." açıklamasında bulundu.

Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD'li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. Öte yandan, ABD'li yetkililer haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika ABD mülteci baba kız boğulma

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