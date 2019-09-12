Meksika, ABD Yüksek Mahkemesinin göçmenlere ilişkin kararına sıcak bakmıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümeti, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi yönündeki kararına sıcak yaklaşmadıklarını açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısında, ABD mahkemesinin, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin reddedileceği yönündeki kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD mahkemesinin kararına katılmadıklarını ifade eden Ebrard, Meksika'nın, göçmenler söz konusu olduğunda farklı bir politika izlediğini ve sığınmacılarla ilgili böyle bir kararı asla uygulamayacaklarını ifade etti.

Lopez Obrador da ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve Trump'ın Meksika'nın göçmenler konusunda sarf ettiği çabaların farkında olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin, "Meksika'da Kal" programının ocak ayında başlamasından bu yana 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.