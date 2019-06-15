Meksika, ABD'nin sınırsız sayıda sığınmacı göndermesine karşı

MEKSİKO (AA) - Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'nin, Meksika'ya Orta Amerikalı sığınmacıları geri göndermesine ilişkin, Meksika'nın sınırsız sayıda sığınmacıyı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Bakan Ebrard, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile Meksika Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD'li yetkililerle Meksika üzerinden ABD'ye yasa dışı yollardan geçen sığınmacıların Meksika'ya geri gönderilmesini içeren programın görüşüleceğini belirtti.

Ebrard, ABD'li yetkililerle yapılacak görüşme öncesinde, ABD'nin ülkesine sınırsız sayıda sığınmacı göndermesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Sığınmacı sorununun sadece Honduras veya El Salvador'un değil herkesin meselesi olması gerektiğini belirten Ebrard, uluslararası toplumun ve özellikle Birleşmiş Milletler'in Meksika'yı bu konuda yalnız bırakmaması çağrısında bulundu.

Meksika'nın, göçmenliğe karşı olmadığını vurgulayan Ebrard, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için göçmenlerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.