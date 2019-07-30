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Meksika: ABD’ye Giden Orta Amerikalı Göçmen Sayısı Azaldı

30.07.2019 22:13 | Son Güncelleme

Meksikalı yetkililer bu ülke üzerinden ABD’ye geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin sayısında Mayıs ayından bu yana yüzde 39 düşüş yaşandığını açıkladı

Meksika: ABD’ye Giden Orta Amerikalı Göçmen Sayısı Azaldı

Meksikalı yetkililer bu ülke üzerinden ABD’ye geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin sayısında Mayıs ayından bu yana yüzde 39 düşüş yaşandığını açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Orta Amerikalı göçmenlerin sayısının Haziran ayında 144 bin 278’den, 87 bin 648’e düştüğünü bildirdi.

Ebrard sayıdaki düşüşün Meksika’nın göç kanunlarını daha iyi uygulaması ve Orta Amerika’da istihdam olanakları yaratılması için yapılan yatırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı, Meksika’nın uluslararası bağışçıları Orta Amerika kalkınma planına katkıda bulunmaya davet etmek için bir konferans düzenlemeye hazırlandığı haberini de verdi.

Ebrard, ABD’den Meksika’ya sığınma süreçlerini bekleme aşamasında geri gönderilen göçmenlerin tamamına sığınak olamayacakları uyarısında da bulundu.

Son olarak Meksika’nın sınır kenti Nuevo Laredo’dan otobüslere doldurularak Monterrey kentine getirilen göçmenler otobüs durağında bırakılmıştı.

Ebrard göçmenlerin yarısından fazlasının “Meksika’da Kal” programı ya da diğer adıyla “Göçmen Koruma Protokolü” kapsamında geri gönderildiğini ve bunların büyük kısmının Meksika’da barınak talep etmediğini bildirdi.

Meksika’da barınma imkanı arayan göçmenlerin yalnızca ihtiyaç içindeki aileler olduğunu bildirdi ve diğerlerinin kiralık oda, otel odası ya da ev tuttuklarını aktardı.

Meksika Dışişleri Bakanı, sığınma davalarının sonucunu bekleyen ya da sığınma başvurusu yapmayı bekleyen göçmenlerin sayısının azaldığına dikkat çekti ve göçmen sayısında önemli düşüş olan kentlerin Tijuana, Yuma, Sonora ve Ciudad Juarez olduğunu söyledi.

Bakan, sınırdaki Ciudad Juarez kentinde bir göçmen hizmet servisi açmayı da planladıklarını aktardı.

Meksika göç kurumlarında yolsuzluk iddiaları

Ancak Meksika göç kurumları bir yandan da yolsuzluk iddialarıyla mücadele ediyor. Meksika Ulusal Göç Kurumu Başkanı Francisco Garduno’ya göre kurumun görevlilerinin neredeyse onda biri hakkında yolsuzluk ya da başka istismar suçları nedeniyle soruşturma açılmış durumda.

Garduno, 4 bin 500 çalışanı ve 1500 kolluk gücünü kapsayan

kurumda 400-500 kadar iç soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Göç yetkilileri geçmişte de göçmen kaçakçılığı ve tefecilik gibi faaliyetlerde bulunmakla suçlanmıştı.

ABD, Meksika’nın Orta Amerika’dan gelen göçmen akınını kontrol altına almasını istiyor. Haziran ayında üç gün süren görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaya varılmıştı.

Buna göre Meksika sınırda güvenlik önlemlerini ve göç kanunlarını daha sıkı şekilde uygulamayı kabul etmişti. Meksika bu bağlamda sınırda 21 bin Ulusal Muhafız konuşlandırdı. Yine bu anlaşma gereği, ABD’den sığınma talep eden göçmenlerin başvurularının değerlendirilmesi sürecini Meksika’da geçirmeleri kararlaştırıldı. Bütün bunlar karşılığında ABD Meksika’dan alınan ithal ürünlere gümrük vergilerini arttırmaktan vazgeçti.

Anlaşma sağlanamasaydı Başkan Trump Meksika’dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini Eylül ayına kadar kademeli olarak yüzde 25’e çıkartacaktı.

Mayıs ayında, sınırı geçen 132 binden fazla göçmen ABD’de gözaltına alınmıştı. Bu 2006’dan bu yana gözlenen en yüksek sayıydı.

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