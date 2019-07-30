Meksika: ABD’ye Giden Orta Amerikalı Göçmen Sayısı Azaldı

Ebrard göçmenlerin yarısından fazlasının “Meksika’da Kal” programı ya da diğer adıyla “Göçmen Koruma Protokolü” kapsamında geri gönderildiğini ve bunların büyük kısmının Meksika’da barınak talep etmediğini bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı, Meksika’nın uluslararası bağışçıları Orta Amerika kalkınma planına katkıda bulunmaya davet etmek için bir konferans düzenlemeye hazırlandığı haberini de verdi.

Ebrard sayıdaki düşüşün Meksika’nın göç kanunlarını daha iyi uygulaması ve Orta Amerika’da istihdam olanakları yaratılması için yapılan yatırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Orta Amerikalı göçmenlerin sayısının Haziran ayında 144 bin 278’den, 87 bin 648’e düştüğünü bildirdi.

Meksikalı yetkililer bu ülke üzerinden ABD’ye geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin sayısında Mayıs ayından bu yana yüzde 39 düşüş yaşandığını açıkladı.

Meksika’da barınma imkanı arayan göçmenlerin yalnızca ihtiyaç içindeki aileler olduğunu bildirdi ve diğerlerinin kiralık oda, otel odası ya da ev tuttuklarını aktardı.

Meksika Dışişleri Bakanı, sığınma davalarının sonucunu bekleyen ya da sığınma başvurusu yapmayı bekleyen göçmenlerin sayısının azaldığına dikkat çekti ve göçmen sayısında önemli düşüş olan kentlerin Tijuana, Yuma, Sonora ve Ciudad Juarez olduğunu söyledi.

Bakan, sınırdaki Ciudad Juarez kentinde bir göçmen hizmet servisi açmayı da planladıklarını aktardı.

Meksika göç kurumlarında yolsuzluk iddiaları

Ancak Meksika göç kurumları bir yandan da yolsuzluk iddialarıyla mücadele ediyor. Meksika Ulusal Göç Kurumu Başkanı Francisco Garduno’ya göre kurumun görevlilerinin neredeyse onda biri hakkında yolsuzluk ya da başka istismar suçları nedeniyle soruşturma açılmış durumda.

Garduno, 4 bin 500 çalışanı ve 1500 kolluk gücünü kapsayan

kurumda 400-500 kadar iç soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Göç yetkilileri geçmişte de göçmen kaçakçılığı ve tefecilik gibi faaliyetlerde bulunmakla suçlanmıştı.