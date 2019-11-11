HABER

Meksika, Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Morales'e desteğinde kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Meksika, Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Morales'e desteğinde kararlı

LA PAZ - Meksika hükümeti, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından görevini bırakan Devlet Başkanı Evo Morales'e desteğini yineledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Bolivya ordusunun Morales'i istifaya çağırmasının Bolivya'daki "anayasal düzeni" ihlal ettiğini belirtti.

Morales'in istifa etmek zorunda bırakılmasını "askeri bir darbe" olarak nitelendiren Ebrard, "Dün Bolivya'da olanlar, tüm kıta için bir geriye gidiştir. Çok endişeliyiz." dedi.

Ebrard, Meksika'nın, Morales'i hala Bolivya'nın meşru lideri olarak gördüğünün altını çizerek, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), Bolivya'daki söz konusu krizi görüşmek üzere acil toplantı yapması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, dün yaptığı açıklamada, istemesi durumunda, Morales'e iltica hakkı vereceklerini ifade eden Ebrard, bugün konuya ilişkin yönetilen soruya, Morales'in Meksika'dan henüz böyle bir talebi olmadığı yanıtını verdi.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

- Bölge ülkelerinden Bolivya'daki sürece "darbe tepkisi"

Morales'in muhalefetin baskısı ve ordunun talebinin ardından istifasına tepki gösteren Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika yönetimleri süreci "darbe" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin demokrasiye olan saygısının devam edeceğini belirterek, "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin istemesi halinde Morales'e iltica hakkı vereceğini açıklayan Ebrard, "Meksika, müdahaleye karşı olan ve iltica hakkı sağlayan geleneksel tutumuyla La Paz'daki resmi büyükelçilik konutunda Bolivya yasama ve yürütme organlarında görev alan 20 kişiyi misafir ediyor. Aynı şekilde, kendisinin karar vermesi durumunda Evo Morales'e de iltica hakkı verebiliriz." demişti.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Konya’da kaçak silah imalathanesine baskınKonya’da kaçak silah imalathanesine baskın
48 derecelik sıcaklıkta jeotermal kaynağın bulunduğu Ağrı’ya fizik tedavi hastanesi48 derecelik sıcaklıkta jeotermal kaynağın bulunduğu Ağrı’ya fizik tedavi hastanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evo Morales Marcelo Ebrard Meksika

En Çok Okunan Haberler

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Bartın’da orman yangını, 7 ev boşaltıldı

Korkutan yangın! 7 ev boşaltıldı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.