HABER
  4. Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek

Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador: - "Biz iltica hakkının uygulanması talimatını verdik. Büyükelçiliğimize sığınıp, iltica hakkı alan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan, siyasileri koruma hususunda zayıflık gösteremeyiz. İltica hakkı, Meksika için kutsaldır ve uluslararası hukukun da bir parçasıdır"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki Meksika Büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı eski siyasetçileri teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Biz iltica hakkının uygulanması talimatını verdik. Büyükelçiliğimize sığınıp, iltica hakkı alan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan siyasileri koruma hususunda zayıflık gösteremeyiz. İltica hakkı, Meksika için kutsaldır ve uluslararası hukukun da bir parçasıdır." dedi.

Ülkesinin her zaman sığınma hakkına önem verdiğini belirten Obrador, "Bu bir prensip meselesidir ve dış politikadaki ilkelerimizi savunmaktır. Hiçbir şekilde provokasyonlara düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Obrador, Bolivya'daki geçici hükümetin istenmeyen kişi ilan ettiği Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'ya ilişkin, "Büyükelçimiz çok önemli bir rol üstlendi, kendisini takdir ediyorum. Kendisi tutarlı ve sağlam bir tutum sergiledi. Ben devlet başkanı olarak kendisinin Bolivya'daki çalışmalarından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Büyükelçiliğin etrafında çok sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve bunun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanına taşıyacaklarını duyurmuştu.

Geçen hafta aralarında İspanyol diplomatların da olduğu bir grup maskeli kişi, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliği konutuna girmeye çalışırken Bolivya polisi tarafından durdurulmuştu.

Bolivya'da Jeanine Anez'in başkanlık ettiği geçici hükümet, durumu "ülkenin egemenliğine zarar vermesi" olarak nitelemiş ve Meksika'nın La Paz Büyükeçlisi Maria Teresa Mercado ile iki İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Meksika büyükelçiliğinde bulunan ve Bolivya hükümetinin teslim edilmesini istediği siyasetçiler arasında, Morales'e yakın isimlerden eski Devlet Başkanlığı Bakanı Juan Ramon Quintana'nın bulunduğu değerlendiriliyor.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3)Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3)
AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı! Cihangir İslam'dan flaş karar

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.