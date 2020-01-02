Meksika, büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı siyasileri teslim etmeyecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki Meksika Büyükelçiliğine sığınan Bolivyalı eski siyasetçileri teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Biz iltica hakkının uygulanması talimatını verdik. Büyükelçiliğimize sığınıp, iltica hakkı alan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan siyasileri koruma hususunda zayıflık gösteremeyiz. İltica hakkı, Meksika için kutsaldır ve uluslararası hukukun da bir parçasıdır." dedi.

Ülkesinin her zaman sığınma hakkına önem verdiğini belirten Obrador, "Bu bir prensip meselesidir ve dış politikadaki ilkelerimizi savunmaktır. Hiçbir şekilde provokasyonlara düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Obrador, Bolivya'daki geçici hükümetin istenmeyen kişi ilan ettiği Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'ya ilişkin, "Büyükelçimiz çok önemli bir rol üstlendi, kendisini takdir ediyorum. Kendisi tutarlı ve sağlam bir tutum sergiledi. Ben devlet başkanı olarak kendisinin Bolivya'daki çalışmalarından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.