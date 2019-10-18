Meksika: 'Çatışmalar Çıkınca El Chapo'nun Oğlunu Serbest Bıraktık'

Uzun yıllardır ülkede devam eden uyuşturucu çetelerinin şiddet eylemlerine karşı esnek politikalar yürütmekle eleştirilen Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Stratejimizde gerçekten iyi gidiyoruz” dedi. Obrador ayrıca açıklamasında silahlı çete üyelerinin Ovidio Guzman’ın tutuklanmasının kentte başlattığı silahlı çatışmalara atfen, “Bir suçlunun yakalanması insanların hayatlarından daha değerli olamaz” ifadelerini kullandı ve Guzman’ı serbest bırakmakla ‘iyi bir iş yapıldığını’ savundu.

Meksikalı yetkililer, Culiacan kentinde silahlı saldırı başlatan uyuşturucu çetelerinin talebini yerine getirerek, uyuşturucu kralı olarak bilinen ve New York’ta yargılanan ‘El Chapo’ Guzman’ın Meksika’da gözaltına alınan oğlunu serbest bıraktıkları haberlerini doğruladı.

Geçen yıl Aralık ayından bu yana görevde olan Obrador, geçmişteki hükümetlerin uyuşturucu kaçakçılığı ve kartellere yaklaşımının ülkeyi ‘mezarlığa’ çevirdiği görüşünde. Obrador, sorunun temelinde yoksulluk ve işsizliğin yattığını, öncelikle bunlara çözüm üretmeye odaklanılması gerektiğini savunuyor.

Obrador’u eleştiren güvenlik uzmanları, hükümet yetkilileri ve vatandaşlarsa hükümet yetkililerinin çetelerin taleplerine boyun eğmemesi gerektiğini vurguluyor.

Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval ile Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo da Obrador’u eleştirenler arasında. Sandoval, Ovidio Guzman’a yönelik operasyonun aceleyle ve dikkatsizce yapıldığını, sonuçlarının ve risklerinin değerlendirilmediği görüşünü paylaştı. Durazo’ysa Guzman’ı yakalama girişiminin ‘yenilgiyle’ sonuçlandığını söyledi.

Çatışma ve kaos ortamının saatlerce sürdüğü kentte ayrıca bir hapishanedeki mahkumlar kaçtı. Yetkililerin aktardığına göre, aralarında 5 çete üyesinin de olduğu en az 8 kişi silahlı çatışmalar sonucu hayatını kaybetti.

