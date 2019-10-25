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Meksika'da 13 ceset bulundu! Çölde çukur açıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 20:27 | Son Güncelleme

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarındaki turistik Puerto Penasco kentinde 13 ceset bulundu.

Meksika'da 13 ceset bulundu! Çölde çukur açıp...

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerin tatil beldesi Puerto Penasco civarında yer alan bir çöldeki çukurda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin yalnızca birinin yakın zamana ait olduğu, geri kalanların "kıyafetleriyle birlikte iskelet" halinde olduğu ifade edildi.

İki cesedin kadın olabileceği kaydedilen açıklamada, cinsiyet tespiti çalışmalarının sürdüğünün altı çizildi.

Cesetleri, yakınlarını kaybeden kişilerin kurduğu "Puerto Penasco Araştırmacıları" adlı grubun bulduğu bildirildi.

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UYUŞTURUCU TACİRLERİ VE KAÇAKÇILAR BU TİP ÇUKURLARI KULLANIYOR

Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçıların, işledikleri cinayetlerin ardından cesetlerden kurtulmak için bu tip çukurları kullanıyor.

Sakin ve huzurlu bir tatil yeri olarak bilinmesine rağmen Puerto Penasco, geçmişte Sinaloa uyuşturucu karteli ile rakiplerinin çatışmalarına sahne olmuştu. (AA)

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