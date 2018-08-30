Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü

Puebla eyaleti polisi, yaşları 53 ve 21 olan iki kişinin Acatlan kasabasında gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü belirtti.
Polis, söz konusu iki kişiyi çocukları çalmakla suçlayan yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın toplanarak nezarethaneye akın ettiğini bildirdi.
Kalabalığın, şüphelileri nezarethaneden çıkararak üstüne yanıcı madde döktüğünü aktaran polis, iki kişinin yanarak öldüğünü açıkladı.
Eyalet polisi, yerel yetkililerin, olay yerine takviye ekiplerin ve ara bulucuların sevk edilmesi için gerekli prosedürü takip etmediğini söyledi.
Kaynak: AA
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