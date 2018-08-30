HABER

Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 08:58 | Son Güncelleme

Meksika'da çocukları kaçırmaya çalışmakla suçlanan 2 kişi yakılarak öldürüldü.

Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü

Puebla eyaleti polisi, yaşları 53 ve 21 olan iki kişinin Acatlan kasabasında gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü belirtti.

Polis, söz konusu iki kişiyi çocukları çalmakla suçlayan yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın toplanarak nezarethaneye akın ettiğini bildirdi.

Kalabalığın, şüphelileri nezarethaneden çıkararak üstüne yanıcı madde döktüğünü aktaran polis, iki kişinin yanarak öldüğünü açıkladı.

Eyalet polisi, yerel yetkililerin, olay yerine takviye ekiplerin ve ara bulucuların sevk edilmesi için gerekli prosedürü takip etmediğini söyledi.

Kaynak: AA

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Rus basınından çok konuşulacak iddia: Esad, YPG'ye özerklik verecekRus basınından çok konuşulacak iddia: Esad, YPG'ye özerklik verecek
Serdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyorSerdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika karakol

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
vay be
Diğer Haberler
Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rus basınından çok konuşulacak iddia: Esad, YPG'ye özerklik verecek

Rus basınından çok konuşulacak iddia: Esad, YPG'ye özerklik verecek

Serdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyor

Serdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyor

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

İran'daki üçlü zirvenin yeri değişti

İran'daki üçlü zirvenin yeri değişti

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.