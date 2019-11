Meksika'nın Tapachula kenti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, deprem yerin 60 kilometre altında kaydedildi.

Felt #earthquake (#sismo) M6.2 strikes 114 km SW of #Tapachula (#Mexico) 9 min ago. Please report to: https://t.co/1hmiebV9P1 pic.twitter.com/TTqF189v0o