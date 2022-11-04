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  4. Meksika’da akılalmaz olay! Kaçırıldığını fark eden kadın kendini araçtan atıp hayatını kaybetti

Meksika’da akılalmaz olay! Kaçırıldığını fark eden kadın kendini araçtan atıp hayatını kaybetti

04.11.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da taksiye bindikten sonra şoför tarafından kaçırıldığını anlayan kadın kendini aracın camından attıktan sonra hayatını kaybetti.

Meksika’da akılalmaz olay! Kaçırıldığını fark eden kadın kendini araçtan atıp hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Mexico City’de meydana gelen olayda Lidia Gabriela adlı 27 yaşındaki bir kadın taksiye bindikten bir süre sonra şoförün farklı bir yöne gittiğini anlayınca şüphelenerek araçtan inmek istedi. Taksi şoförünün kapıları kilitleyerek yola devam etmesi üzerine telefonla ailesiyle iletişime geçen genç kadın, durumu anlatarak kaçırıldığını söyledi. Ardından aracın camından dışarı uzanan kadın çevredekilere seslenerek yardım isterken, olayın görgü tanıkları, aracın hızlı gitmesinden dolayı çevredeki hiç kimsenin kadına yardımcı olamadığını ifade etti. Genç kadın son olarak kendini kurtarmak için aracın camından atladı. Kaldırıma düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Olay sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar yetkililerden taksi şoförünün yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili kadın cinayeti kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, taksi şoförünün bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (İHA)

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