HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da arenadan kaçan boğa korku saçtı! O anlar saniye saniye kamerada

Meksika’da arenadan kaçan boğa korku saçtı! O anlar saniye saniye kamerada

23.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da düzenlenen boğa güreşi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Arenadan kaçarak çevredekilere saldıran boğa, 4 kişiyi yaraladı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tulancingo kentinde düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğa arenadan kaçtı.
Kaçarak arenanın otopark bölümüne giden boğanın çevrede bulunan vatandaşlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3’ünün polis, diğerinin ise atlı boğa güreşçisi olduğu bildirilirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arenada bulunan boğa güreşçileri kaçan boğayı bir süre kovaladıktan sonra tekrar arenaya sokmayı başardı.

BOĞA SALDIRISI SONUCU ÖLMÜŞTÜ!

Meksika’nın güneyindeki Kasasin kentinde geçtiğimiz 19 Nisan’da yine bir boğa etkinliğinde 19 yaşında bir genç boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Çin'e çok sert uyarı! 'Askeri karşılık veririz'ABD'den Çin'e çok sert uyarı! 'Askeri karşılık veririz'
NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.