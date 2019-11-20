HABER

Meksika'da bir çiftlikte 25 ceset bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 11:48 | Son Güncelleme

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Meksika'da bir çiftlikte 25 ceset bulundu

Meksika basınında yer alan haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi.

Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerden 6'sının aileleri tarafından teşhis edildiği, ilerleyen süreçte analizlere devam edileceği kaydedildi.

Savcılık, kimlikleri tespit edilenlerin sabıka kaydının bulunduğu bilgisini paylaşarak, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Açıklamada, Ulusal Muhafız Birliklerinin 7 Kasım'da Jalisco eyaletine bağlı Toluquilla semtinde bir depoya yapılan baskın sonucunda 15 kişinin tutuklanmasının ardından, bu çiftliğe ulaşıldığı belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

KAYNAK: AA

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktıVe ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı
Game of Thrones - Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde yer almam için beni zorladılarGame of Thrones - Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde yer almam için beni zorladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika çiftlik 25 ceset

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

İklim aktivisti genç kız Greta Thunberg zaman yolcusu mu?

İklim aktivisti genç kız Greta Thunberg zaman yolcusu mu?

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

İsrail Suriye'den yapılan füze saldırısına misilleme yaptı

Çalışanlara iş yerinde uyku izni verilmeli mi?

Çalışanlara iş yerinde uyku izni verilmeli mi?

Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

Bu hadsizliği yapanların kimlikleri tespit edildi!

Bu hadsizliği yapanların kimlikleri tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.