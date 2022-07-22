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Meksika'da bir kadının parkta yakılarak öldürülmesi üzerine protestolar düzenlendi

22.07.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da bayıltıldıktan sonra bir parkta yakılan 35 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Zapopan şehrinde öldürülen Luz Raquel Padilla'nın cinayeti Meksika'da kadına karşı şiddetin tepki çeken son örneği oldu.

Meksika'da bir kadının parkta yakılarak öldürülmesi üzerine protestolar düzenlendi

Padilla'nın öldürülmesini protesto eden kadınlar Zapopan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplandı.

Meksika'da geçen yıl 1.004 kadın öldürüldü, bu ülke tarihinin en yüksek sayısı.

Ülkede günde ortalama 10 kadının öldürüldüğü düşünülüyor.

Savcı Luis Joaquín Méndez, tanıkların ifadesine göre Padilla'ya üç erkek ve bir kadının saldırdığını, ardından da bu kişilerin kaçtığını aktardı.

11 yaşında otistik bir oğlu olan Padilla, engelli ailelerin birbirine destek olduğu "Yo cuido México" (Meksika'yı Koruyorum) grubunun da bir üyesiydi.

Grup, oğlunun seslerinden rahatsız olduğunu dile getiren bir komşu tarafından Padilla'nın çok kez tehdit edildiğini aktardı.

Padilla, Mayıs ayında yaşadığı binaya çizilen ve "Seni canlı canlı yakacağım" diyen duvar yazısını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Padilla ayrıca tweetinde, "Bana ya da aileme bir şey olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Diğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor" demişti.

KOMŞUYU ÇOK DEFA ŞİKAYET ETMİŞ

Savcılık da zarar vermekle tehdit eden bir komşuyu Padilla'nın çok defa şikayet ettiğini doğruladı.

Savcı Méndez, söz konusu komşunun emniyete kendi rızasıyla geldiğini ancak komşuyu suçlamak için ellerinde yeterli kanıt olmadığını aktardı.

Ancak Méndez, bir tanığın Padilla'ya zarar veren dört kişi arasında bu komşunun olduğunu doğruladığını belirtti.

Yerel medyaya göre genç kadın ayrıca bir önceki partneri tarafından da aile içi şiddete uğramıştı.

Padilla'nın öldürülmesini protesto eden ve AFP'ye konuşan kadınlar ise adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirterek toplumun farklı kesimlere olan hoşgörüsünün artmasını talep etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise kendisinden önceki yönetimlere işaret ederek bu cinayetin 'neoliberal politikalar tarafından sonu getirilen değerlerin kaybedilmesi' yüzünden işlendiğini aktardı.

Padilla'nın oğluna büyükannesi ve teyzesinin baktığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Meksika
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