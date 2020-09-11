Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti: Başı kesilmiş halde bulundu

Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika yine bir gazeteci cinayetine sahne oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), El Mundo de Veracruz gazetesi için çalışan Julio Valdivia'nın bu yıl ülkede öldürülen 5. gazeteci olduğunu açıkladı.

Örgüt yetkililere Valdivia'nın yaptığı haberler nedeniyle öldürülüp öldürülmediğinin soruşturulması çağrısında da bulundu.

41 yaşındaki Valdivia'nın cansız bedeninin Veracruz eyaletinin Tezonapa ilçesinde dağlık bölgede, motosikletinin yanında başı kesilmiş ve işkence görmüş bir halde bulunduğu açıklandı.

Çalıştığı gazete, Valdivia'nın bir gün önce bölgedeki suç örgütü üyeleriyle ilgili bir haber yaptığını belirtti.

Eyaletteki polis gücünün başındaki Hugo Gutierrez, cinayeti "korkakça" diye niteleyip sorumluları bulmak için tüm kaynakları seferber edeceklerini söyledi.

Devlete bağlı Gazetecileri Koruma Komisyonu Başkanı Ana Laura Perez ise Valdivia'nın "suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği sorunlu bir bölgede çalıştığını" belirterek "Bu suç örgütlerinin canını sıkan bir haber yapıp yapmadığı soruşturulmalı" ifadelerini kullandı.