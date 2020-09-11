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Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti: Başı kesilmiş halde bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Meksika, Suriye ve Afganistan'la birlikte gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.

Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti: Başı kesilmiş halde bulundu

Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika yine bir gazeteci cinayetine sahne oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), El Mundo de Veracruz gazetesi için çalışan Julio Valdivia'nın bu yıl ülkede öldürülen 5. gazeteci olduğunu açıkladı.

Örgüt yetkililere Valdivia'nın yaptığı haberler nedeniyle öldürülüp öldürülmediğinin soruşturulması çağrısında da bulundu.

41 yaşındaki Valdivia'nın cansız bedeninin Veracruz eyaletinin Tezonapa ilçesinde dağlık bölgede, motosikletinin yanında başı kesilmiş ve işkence görmüş bir halde bulunduğu açıklandı.

Çalıştığı gazete, Valdivia'nın bir gün önce bölgedeki suç örgütü üyeleriyle ilgili bir haber yaptığını belirtti.

Eyaletteki polis gücünün başındaki Hugo Gutierrez, cinayeti "korkakça" diye niteleyip sorumluları bulmak için tüm kaynakları seferber edeceklerini söyledi.

Devlete bağlı Gazetecileri Koruma Komisyonu Başkanı Ana Laura Perez ise Valdivia'nın "suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği sorunlu bir bölgede çalıştığını" belirterek "Bu suç örgütlerinin canını sıkan bir haber yapıp yapmadığı soruşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Farklı uyuşturucu kartellerinin birbirleriyle savaşına sahne olan Veracruz eyaleti ülkede en fazla gazetecinin öldürüldüğü bölge konumunda.

Mart ayında eyalette gazeteci Maria Elena Ferral Veracruz iki saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü.

Meksika'da 2000 yılından bu yana özellikle siyasi yolsuzluklar ve uyuşturucu kartelleri hakkında haberler yapan 100'den fazla gazeteci öldürüldü. Bu suçların faillerinden çok azı ceza aldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre 2019'da dünya genelindeki gazeteci cinayetlerinin neredeyse yarısı Meksika'da işlenmişti.

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