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  4. Meksika’da cenaze törenine iki ayrı silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da cenaze törenine iki ayrı silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

14.02.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir kişinin cenazesine iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Cenazesi olan kişinin de bir silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

Meksika’da cenaze törenine iki ayrı silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400’den fazla cinayet kayıtlara geçmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika silahlı saldırı
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