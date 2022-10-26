HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'da çevre felaketi! Kilometrelerce uzunluğundaki sahile petrol aktı, hayvanlar telef oldu

Meksika'da çevre felaketi! Kilometrelerce uzunluğundaki sahile petrol aktı, hayvanlar telef oldu

26.10.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde bir nehirde yaşanan petrol sızıntısının denize ulaşması sonucu 8 kilometrelik sahil şeridi kirlendi. Çevre felaketinde çok sayıda balık, kuş, kaplumbağa ve porsuk gibi yaban hayvanının telef olduğu da bildirildi.

Meksika'da çevre felaketi! Kilometrelerce uzunluğundaki sahile petrol aktı, hayvanlar telef oldu

Meksika’nın Oaxaca eyaletinin iç kesimlerindeki San Juan Guichicovi şehrinden geçen Meksika devlet petrol şirketi Pemex’e ait bir petrol boru hattında yaşanan sızıntı şehir sınırları içinde yer alan bir nehre döküldü. Akıntının etkisi ile deniz kıyısına ulaşan sızıntı nedeniyle 8 kilometrelik sahil şeridi kirlendi.

San Juan Guichicovi Belediye Başkanı Heriberto Luis Zacarias yaptığı açıklamada, sızıntıyı çevre felaketi olarak tanımlayarak, olay nedeniyle bölgede temiz su kaynakları ve otlak alanların büyük bölümünün kirlendiğini, çok sayıda balık, kuş, kaplumbağa ve porsuk gibi yaban hayvanının telef olduğunu bildirdi.

AW744198_02

SIZINTI HIRSIZLIK NEDENİYLE MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR

Sızıntının yaşandığı bölgede vatandaşlar tarafından hortum ve İngiliz anahtarı gibi çeşitli tamir aletlerinin bulunması sonrası olayın petrol boru hattından yapılan bir hırsızlık sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

AW744198_04

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Eyaletin Salina Cruz şehri kıyılarında yer alan 3 plajın petrol sızıntısı nedeniyle kirlendiği belirtildi.

AW744198_06

Balıkçılar kirliliğin genişlemeye devam ettiğini ifade etti. Salina Cruz Belediyesi, yaşanan kirlilik nedeniyle çevredeki balıkçılık faaliyetlerinin yasaklandığını açıklarken, felakete çözüm üretmek amacıyla Pemex yetkilileri ile görüştüklerini bildirdi. (İHA)

Roslyn Kasırgası yıkıma yol açtı! Ölü sayısı artıyor Roslyn Kasırgası yıkıma yol açtı! Ölü sayısı artıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de Rishi Sunak'ın yeni kabinesi belli olduİngiltere'de Rishi Sunak'ın yeni kabinesi belli oldu
Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezasıEşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası
İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktıİmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Meksika Petrol

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kazada eşini böyle teselli etmişti! Kahreden haber geldi... Geriye yürek yakan bu kare kaldı

Kazada eşini böyle teselli etmişti! Kahreden haber geldi... Geriye yürek yakan bu kare kaldı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.