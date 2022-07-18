HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı! Hızla kıyıya doğru yaklaşıyor

Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı! Hızla kıyıya doğru yaklaşıyor

18.07.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Okyanus kıyılarında oluşan ve geçtiğimiz gece kategori 1 seviyesine yükselen Estelle Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru yaklaşıyor. Estelle Kasırgası’nın Meksika’ya yoğun yağış getireceği ve sel ile toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Kasırganın 4 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması da bekleniyor.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Estelle Kasırgası’nın ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki 6 eyalette sağanak yağış, şiddetli rüzgar, dolu ve yıldırımlara neden olacağı ifade edilerek, kasırganın akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, Estelle Kasırgası’nın ayrıca ülkenin diğer kesimlerinde de yoğun yağışlara ve hava sıcaklığında düşüşe neden olacağı belirtti. Yetkililer oluşabilecek felaketler sebebiyle vatandaşlara dikkatli olma uyarısı yaparken resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye etti.

DEV DALGALARA NEDEN OLABİLİR

Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Estelle Kasırgası’nın kısa süre içerisinde kategori 3 seviyesine kadar ulaşarak saatte 165 kilometre hıza varan rüzgar ile birlikte önümüzdeki bir kaç gün boyunca ülkenin batısındaki Guerrero, Michoacan, Colima, Jalisco, Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olacağı aktarıldı. Kasırganın Büyük Okyanus kıyılarında ise 4 metre yüksekliğe varan dalgalara neden olacağı tahmin ediliyor.

19 KM HIZLA İLERLİYOR

Estelle Kasırgası’nın saatte 19 kilometre hızla Büyük Okyanus üzerinde kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam edeceği ve kasırga merkezinin ülke topraklarına ulaşmasının beklenmediği ifade edildi.

Öte yandan Meksika’da 30 Mayıs 2022 tarihinde Oaxaca eyaleti kıyılarında karaya ulaşarak bölgede sel ve toprak kaymalarına yol açan Agatha Kasırgası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi ise kaybolmuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılarSosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar
Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...
Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktıParayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Galatasaray, iki transferi birden bitirdi!

Galatasaray, iki transferi birden bitirdi!

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Sosyal medyada gündem olmuştu! İTÜ'den açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! İTÜ'den açıklama geldi

Şinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermiş

Şinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermiş

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.