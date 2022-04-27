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  4. Meksika'da fabrikayı ele geçirmek isteyen işçiler çatıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'da fabrikayı ele geçirmek isteyen işçiler çatıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

27.04.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında molotof kokteyli ve silahların kullanıldığı çatışma yaşandı. Fabrikayı ele geçirmek isteyen ve 17 otobüsle gelen bir işçi grubu, diğer işçilere saldırdı. Çok sayıda güvenlik gücü olayları bastırmak için fabrikaya sevk edilirken, yaşanan çatışmada 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Meksika'da fabrikayı ele geçirmek isteyen işçiler çatıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildi.

Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.

FABRİKAYI ELE GEÇİRMEK İSTEYEN GRUP SALDIRDI

Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteylde kullandığını belirtti.

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Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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