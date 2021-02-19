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Meksika’da gizli mezarlarda 10 kişiye ait olduğu düşünülen insan uzuvları bulundu

19.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Meksika’da gizli mezarlarda 10 kişiye ait olduğu düşünülen insan uzuvları bulundu

Meksika’nın Sonora ve Veracruz eyaletlerinde gizli mezarlara gömülü, 10 kişiye ait olduğu değerlendirilen insan uzuvları bulundu.

Meksika’da polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Cajeme şehrinde, resmi mezarlığa yakın bir alanda 2 ceset ve 4 iskelet kalıntısı bulunduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra Veracruz eyaletinde de Ulusal Arama Komisyonuna bağlı uzmanlar, plastik poşetlere sarılı halde çukurların içine gömülmüş insan uzuvları buldu.

Yetkililer, söz konusu bölgedeki ceset sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Bulunan uzuvların 10 kişiye ait olduğu ve söz konusu kişilerin, uyuşturucu kaçakçılarınca öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Arama çalışmalarında, kayıp kişilerin akrabalarından oluşan gönüllü ekiplerinin büyük rol oynadığı belirtildi.

Öte yandan bölgenin toprak yapısı nedeniyle cesetlerden DNA örnekleri almanın zor olabileceği kaydedildi.

Birbirine rakip uyuşturucu çeteleri arasında çekişmelere sahne olan Veracruz’da daha önce de uyuşturucu çetelerince kaçırılan kişilere ait cesetler bulunmuştu.

Jalisco eyaletine bağlı El Salto şehrinde geçen yıl toplam 189 ceset tespit edilmişti.

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