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Meksika'da hapisteki çete lideri koronadan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 16:24 | Son Güncelleme

Meksika'da tanınmış bir çete lideri olan Moises Escamilla May, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Meksika'da hapisteki çete lideri koronadan öldü

BBC'nin haberine göre, Los Zetas uyuşturucu kartelinin bir kolu olan, "Old School Zetas" adlı grubun lideri "Gordo (şişman) May" lakaplı Escamilla May, Yucatan eyaletinde 12 kişinin başının kesildiği bir cinayetteki rolü de dahil organize suçtan aldığı 37 yıl hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunuyordu.

6 Mayıs'ta solunum sorunları yaşamaya başlayan 45 yaşındaki Escamilla May, iki gün sonra Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ancak çete liderinin ölümü, yetkililer tarafından daha sonra açıklandı.

Son derece tehlikeli bir mahkum olarak görülen Escamilla May, öldüğünde Jalisco eyaletindeki Puente Grande maksimum güvenlikli hapishanede tutuluyordu.

Orta Amerika'dan deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan Escamilla May, 2008'de beraberindeki 8 kişiyle tutuklandığında, grubu Cancun bölgesindeki en güçlü suç örgütü olarak değerlendiriliyordu.

Yerel basına göre, sadece Puente Grande hapishanesinde 74 kişinin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Meksika'da şimdiye kadar 35 bin 22 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 3 bin 465 kişi hayatını kaybetti.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Yetkililer, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında kaybolanların sayısının 60 binden fazla olduğunu kaydetmişti.

Ülkede, 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bine yakın cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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