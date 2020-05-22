HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden Felipe Angelese Uluslararası Havalimanı'nın inşaat sahasında 15 bin yıllık 60'ın üzerinde mamuta ait kemik bulundu. Mamut kemikleri havalimanının kulesinin inşa edileceği alanda bulundu. Kalıntılar havalimanı çalışmalarında gecikmeye neden olabilir.

Meksika'da havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

İskeletlerin Kolombiya Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Pedro Francisco Sanchez Nava, "Fauna ve kalıntıların beklediğimizden daha zengin olduğunu görüyoruz" dedi.

0nF6gMSiRk-bATLe1PhCaA

Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalıntıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de bulundu.

Yeni keşfin, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl kasım ayında Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te 14 mamuta ait kalıntılar bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Zoom toplantısı sırasında oğlu tarafından öldürüldü!Zoom toplantısı sırasında oğlu tarafından öldürüldü!
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Cem olarak girdiği cezaevinde Azmi oldu

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Tinder kullananların sayısı arttı, para ödeyenlerin sayısı azaldı

Tinder kullananların sayısı arttı, para ödeyenlerin sayısı azaldı

Hamaney: İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız

Hamaney: İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız

Zoom toplantısı sırasında oğlu tarafından öldürüldü!

Zoom toplantısı sırasında oğlu tarafından öldürüldü!

Son dakika! Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu!

Sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu!

New York Times: Türkiye belirleyici güç oldu

New York Times: Türkiye belirleyici güç oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.