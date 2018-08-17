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Meksika'da kadın manken yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediyenin sponsor olduğu kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı.

Meksika'da kadın manken yasağı

Meksiko Belediye Başkanı Jose Ramon Amieva, belediyenin desteklediği etkinliklerinde kadın mankenlerin, ilgi çekmek için 'cinsel bir öge' olarak kullanılmasına son verileceğini ifade etti.
Kadın mankenlerin spor müsabakalarıdan ticaret fuarlarına dek kamuya açık etkinliklerde 'ilgi unsuru' olarak kullanılmasını eleştiren Amieva, "Böyle bir meslek var olmamalı. Bu, cinsiyet eşitliği politikalarına aykırı" dedi.

Meksika'da 'edecane' (hostes) adı verilen kadın mankenler sergi, fuar, açılış ve tanıtım etkinliklerinde yaygın olarak boy gösteriyor.

Bir grup kadın politikacı tarafından 2014'te konuya ilişkin düzenlenen forumda, bu 'gayriresmi' çalışma alanının çoğu zaman fuhuş sektörü için paravan işlevi gördüğü ortaya konmuştu.

Ülkede yaklaşık 1 milyon kadın ve erkeğin tanıtım mankeni olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika model manken yasak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizde olsa yobazlık derlerdi. Meksika'da irtica hottlamiş laaa
meksika laik bir ülke kadına değer veriyor bizim laik geçinenlerde her reklamda oynatıp istismar ediyor
yüzde 25lik demokrat geçinenler meksika sizden çok daha modern
irtica var irtica laiklik elden gidiyor devlet dinselleştiriliyor haklar kısıtlanıyor özgürlük elden alınıyor .... diyenler yokmu acaba meksikada
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