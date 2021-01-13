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Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı

13.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı

Meksika’nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar’ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

CEZALANDIRILAN İLK BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza’yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

DEVLET BAŞKANI OBRADOR'A YASAK

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirdi.

Seçim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Obrador’un basın açıklamalarını, projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullandığı gerekçesiyle tamamının yayınlanmasına 4 Nisan itibarıyla yasak getirileceği ifade edildi.

Obrador’un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi. Geçici yasağın 6 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

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