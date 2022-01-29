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Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 12 ölü, 11 yaralı

29.01.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki minibüs otoyoldan çıkarak devrildi. Feci kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeni ise henüz belirlenemedi.

Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 12 ölü, 11 yaralı

Feci kaza Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğunu ve tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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KAZA NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Sivil savunma ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerden 5’inin cesedinin minibüsten çıkarıldığını, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Meksika
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