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Meksika'da korkunç olay! 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

05.12.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da yaşanan olay, ülkenin gündemine oturdu. 26 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 19 yaşında 8 aylık hamile olan Martha isimli kadından kötü haber geldi. Talihsiz kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı. Çalınan bebeğin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Meksika'da korkunç olay! 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Escobedo şehrinde 26 Kasım günü cep telefonu uygulamasıyla çağırdığı taksiye bindikten sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadının günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık hamile olan Martha adlı genç kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi.

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ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMÜŞLER

Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha’ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti. Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi. (İHA)

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Meksika bebek hamile

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