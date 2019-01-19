Meksika'da patlama: 20 ölü, 71 yaralı

Meksika'n\u0131n ba\u015fkenti Meksiko'da bir akaryak\u0131t boru hatt\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir patlama meydana geldi.\nH\u00fck\u00fcmet yetkililerden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re patlamada en az 20 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 71 ki\u015fi yaraland\u0131. \n\nPARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaKKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurba\u015fkan\u0131 Ak\u0131nc\u0131'ya 'istifa et' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131Almanya'dan Rusya'ya tart\u0131\u015fmal\u0131 f\u00fczeleri imha \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum