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Meksika'da patlama: 20 ölü, 71 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2019 06:34 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, 20 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Meksika'da patlama: 20 ölü, 71 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

Hükümet yetkililerden yapılan açıklamaya göre patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

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