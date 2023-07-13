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  4. Meksika’da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

13.07.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı. Olay yerine giden sağlık görevlileri hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetlerinin tanınamaz halde olduğunu belirtti.

Meksika’da polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Jalisco eyaleti Tlajomulco şehrinde, polis aracının geçtiği sırada yola döşenen bomba infilak etti. Bombanın saldırganlar tarafından patlatılması sonucu 6 polis hayatını kaybederken 12 polisin yaralandığı bildirildi. Jalisco Eyaleti Valisi Enrique Alfaro, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının organize suç örgütü tarafından düzenlenen bir terör eylemi olduğunu belirtildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralanan polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

GELEN İHBAR İÇİN BÖLGEYE GİTMİŞLER

Polis ekiplerinin gece saatlerinde bölgede birkaç ceset olduğuna dair aldıkları isimsiz ihbar üzerine harekete geçtikleri ve yolda gittikleri sırada ise bombalı saldırıya uğradıkları öğrenildi. Saldırının sorumlularının yakalanması için, federal yetkililerin de katılımıyla olayla ilgili bir operasyon başlatıldı. (İHA)

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Meksika

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