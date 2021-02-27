Meksika’da polis kartel üyeleriyle çatıştı: Çok sayıda ölü var

Meksika’da şiddet olayları durmak bilmiyor. Ülkenin San Luis Potosi eyaletinde polis ve kartel üyesi silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

5 KARTEL ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet Başsavcısı Jaime Ernesto Pineda, Körfez Karteli üyesi olduğu belirlenen 5 kişinin polise ateş açtığını belirterek, 5 kartel üyesinin çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi. Pineda, çatışma sonucunda kartele ait 5 zırhlı araç, birkaç uzun ve kısa namlulu silahın ele geçirildiğini belirtti.

HEM BİRBİRLERİYLE HEM DE POLİSLE ÇATIŞIYORLAR

Meksika’nın kuzeyinde yer alan San Luis Potosi eyaleti, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellerin en fazla kullandıkları rota olurken, bölgede son 10 yılda en az 6 suç örgütü arasında çatışma yaşandı. Bölgede en güçlü iki kartel Körfez Karteli ve Jalisco Nueva Generacion, hem birbirleriyle hem de polisle sıklıkla çatışıyor. (AA)

