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Meksika'da poşetlenmiş cesetlerle ilgili flaş gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Meksika'nın Jalisco eyaletinde ay başında 100'den fazla poşet içinde bulunan insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi.

Meksika'da poşetlenmiş cesetlerle ilgili flaş gelişme

Ay başında Guadalajara kenti dışındaki bir çukura gömülen 119 poşette bulunan çok sayıda insan kalıntısından 44'ünün kimlikleri tespit edildi.

Yetkililer, cesetlerin büyük bölümünün parçalara ayrılmış halde bulunduğunu bildirdi.

Bölgede yöre halkının kötü kokudan şikayet etmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bu arada kayıp kişileri arayan yerel bir örgüt, hükümete kimlik tespiti için bölgeye daha fazla uzman göndermesi çağrısında bulundu.

Jalisco eyaletinde Meksika'nın en acımasız uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
poşetlenmiş cesetler Meksika

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