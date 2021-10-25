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Meksika'da Rick Kasırgası alarmı! Ordu hazır bekletiliyor

25.10.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Okyanusta oluşan ve kategori 1 seviyesinde olan Rick Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru ilerliyor.

Meksika'da Rick Kasırgası alarmı! Ordu hazır bekletiliyor

Büyük Okyanusta oluşan Rick Kasırgası Meksika kıyılarına doğru ilerliyor. Kategori 1 seviyesinde olan kasırganın, Guerrero eyaletindeki Zihuatanejo şehri ile Michoacan'daki Lazaro Cardenas Limanı arasında karaya çıkması bekleniyor.

HIZI YER YER 165 KM'YE ULAŞTI

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 140 kilometre olduğu ve kasırganın saatte 9 kilometre ile kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının yer yer maksimum 165 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kasırganın Guerrero eyaleti kıyılarına 180 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edilirken, şimdiden birçok şehirde fırtına ve şiddetli yağışlar görüldüğü, sel baskınları ve yıkılan ağaçlar olduğu bildirildi.

KIYILARDA DALGA YÜKSELİĞİNİN 7 METREYİ BULMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, kasırganın karaya ulaşmadan önce şiddetini daha da artırarak kategori 2 seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktararak, Michoacan ve Guerrero eyaletleri kıyılarında dalga yüksekliğinin 7 metreye ulaşabileceğini ifade etti. Guerrero, Michoacn, Jalisco, Colima ve Oaxaca eyaletlerinde şiddetli yağış ve dolu beklendiğini aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması istedi. Birçok şehirde vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu.

ONLARCA EV SULAR ALTINDA KALDI

Michoacan eyaletinde yer alan Uruapan şehrinde kasırganın getirdiği yağışlar nedeniyle bir kanalda taşma olurken, onlarca ev sular altında kaldı. Guerrero eyaletinde yer alan turizm şehri Acapulco’da ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

ORDU YARDIM İÇİN HAZIR BEKLETİLİYOR

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, kasırganın büyük bir yıkıma sebep olmasını beklemediklerini ifade ederek, ordunun vatandaşlara ve sivil savunma ekiplerine her türlü yardım için hazırda bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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