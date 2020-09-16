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Meksika'da sahilde 351 caretta caretta ölüsü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Meksika'da 137 deniz aslanı ölüsünün sahile vurduğu bölgede yıl başından bu yana 351 caretta caretta ölüsünün bulunduğu bildirildi.

Meksika'da sahilde 351 caretta caretta ölüsü bulundu

Meksika Çevre Hukuku ve Biyolojik Çeşitlilik merkezleri, Baja California Sur'da bulunan 351 deniz kaplumbağası ölüsünün, Ulloa Körfezi'nde ağla ve oltayla balık avlamaya yasak getirilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu açıkladı.

Ağların deniz kaplumbağalarının ölmesinin temel nedenlerinden biri olduğuna işaret eden çevre örgütleri, Ulloa Körfezi'nde 2019'da 331, 2018'de de 450 caretta carettanın ölü bulunduğunu hatırlattı.

Meksika'da eylül başından bu yana sahile 137 ölü deniz aslanı vurmuştu.

Ölü deniz aslanlarına, Baja California Sur eyaletinde Comondu bölgesinde 130 kilometrelik sahil bandında rastlanmıştı.

Balık ağlarına takıldıklarına ya da teknelerle çarpıştıklarına dair izlere rastlanmayan hayvanlardan neden öldüklerini tespit etmek için doku örnekleri alınmıştı.

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