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Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 00:56 | Son Güncelleme

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde poşetler içinde 19 adet ceset bulundu. Siyah torbaların içindeki cesetlerin bir kısmı kanalizasyona diğerleri ise tarlalara atılmış şekilde bulundu.

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Jalisco Eyalet Başsavcısı, Ixtlahuacn kentinde bulunan Los Membrillos alanında bir kanalizasyon kanalı ve tarlalık alanından en az 19 plastik torbalanmış ceset bulundu bilgisini doğruladı.

Verilen ilk raporlarda bölgede 4 torbalanmış ceset bulunduğu iddia edilse de, aramaların genişletilmesinden sonra bölgede bulunan ceset sayısının 19’a yükseldiği bildirildi.

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Jalisco’da ortaya çıkarılan bu cesetlerle birlikte Meksika’da son 24 saatte bulunan kimliği belirsiz ceset sayısı 27’ye buluştu.

Polis, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Jalisco Siyah Poşet ceset

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