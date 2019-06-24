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Uyuşturucu kartellerinin kaçış villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak

24.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen yüzme havuzlu ve 'kaçış tünelli' lüks evler, açık artırmaya çıkarıldı.

Uyuşturucu kartellerinin kaçış villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak

Geçen Aralık'ta göreve gelen Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador'un seçim vaatleri doğrultusunda satışlardan elde edilen gelir, Guerrero eyaletinde uyuşturucu çetelerinin şiddetinden etkilenen yoksul mahallelere harcanacak.

Mexico City'deki müzayedede toplam 27 mülk satışa çıkarıldı. Bunlar arasında büyük bir çiftlik ve geçen ay bir kartel liderinin öldürüldüğü daire de var.

İlk müzayedede evlerden dokuzu satıldı. Meksika medyasına göre satıştan 56,6 milyon peso (yaklaşık 3 milyon dolar) elde edildi.

'ALICILAR HAYIRLI BİR İŞ YAPACAK'

Geçen ayın sonunda da benzer bir müzayede düzenlemiş ve aralarında bir Lamborghini'nin de olduğu lüks arabalar ve evlerin satışından 1,5 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı. Satışa çıkarılan evlerden en az birinin eski bir siyasetçiye ait olduğu belirtiliyor.

Açık artırmalara önümüzdeki aylarda da devam edilecek.

Lopez Obrador, Pazar günkü müzayededen önceki açıklamasında "Alıcılar, aynı zamanda yoksulluk ve dışlanmışlık yüzünden mağdur olan insanlara da yardım etmiş olacak" demişti.

Lopez Obrador'un ilk icraatlarından biri daha önce alınan lüks başkanlık uçağıyla, makam araçlarını satışa çıkarmak ve kendisini korumakla görevli koruma ordusunu lağvetmek olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika uyuşturucu kartel villa tünel

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